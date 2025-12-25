Каква е обстановката по пътищата в страната

Предупреждения за опасно време издадоха от НИМХ в цялата страна. За почти всички области е обявен жълт код, а на места в Северозападна и Южна България – и оранжев. Има опасност и от заледявания по пътищата, пише Vesti.bg.

Очаква се и днес трафикът в страната да бъде интензивен.

Каква е обстановката в страната

В София

​През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в районите „Панчарево“, с. Железница и с. Плана. Опесъчени са и пътищата в ПП „Витоша“ – „Драгалевци – Алеко“ и „Бояна – Златни мостове“.

При необходимост пътищата в ПП „Витоша“ ще се затварят за движение, за да се опесачат, след което движението ще се възстановява. Обстановката в София е нормална, а движението се извършва при зимни условия.

Продължават обработките със смеси против заледяване на пътища, по които се движи масовия градски транспорт в районите „ Банкя“, „Овча Купел“, „Витоша“ и „Панчарево“, както и общинските пътища в. Панчарево.

Започват и обработки на опасни и стръмни участъци в столицата. Водачите трябва да шофират със съобразена скорост и да излизат на пътя с автомобили със зимни гуми.

Снежни и хлъзгави пътища затрудняват движението в почти цялата страна, съобщават от пресцентъра на АПИ.

Ограничено е движението движението по път I-1 Мездра – Ботевград в района на Копяновец заради аварирал ТИР, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Обходният маршрут за леки автомобили е: път III-161 Ребърково – Рашково – Литаково – Ботевград, допълват още от АПИ.

Тежкотоварните автомобили над 12 т изчакват на място.

Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, съобщиха по-рано тази сутрин от АПИ. Слаб сняг вали в областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Разград, Русе, Монтана, Пазарджик, Плевен, Силистра и районите на проход Предел, Попови ливади, Черна Места (обл. Благоевград), проход Петрохан, Етрополе, Витиня, Пирдоп (обл. София), проходите Превал, Пампоров, Рожен (обл. Смолян), проход Шипка (обл. Габрово, обл. Стара Загора).

Всички пътища в Русенско са проходими при зимни условия, в едно село има регистрирани проблеми с електрозахранването.

Общо 23 машини почистват от снеговалежа, за да се осигури безопасно пътуване на шофьорите в региона. Това съобщи заместник областният управител на Русе Георги Георгиев.

От Хидрометеорологичната станция в крайдунавския град съобщиха за БТА, че снежната покривка е около 1 см. Отчетен е североизточен пулсиращ вятър със скорост до 20 метра в секунда. Температурата на въздуха е минус 0,8 градуса.

От областната администрация припомниха, че през днешния ден е обявен жълт код за обилен снеговалеж и силен вятър на територията на региона.

Георги Георгиев уточни, че по всички трасета на републиканските пътища, които в областта са малко над 500 километра, се извършва обработка срещу заледяване. Цялата налична специализирана техника е в готовност и при влошаване на метеорологичната обстановка може да се реагира максимално бързо и адекватно, съобщи още Георгиев. По негови думи през цялата нощ необходимият брой снегопочистващи машини е бил изкаран на терен и съответно републиканските пътища са своевременно обработвани.

Георгиев апелира към шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със съобразена скорост и да не предприемат рискови маневри. Няма проблеми и при преминаването на Дунав мост при Русе – Гюргево, уточниха от областната администрация.

На този етап няма данни за сериозни проблеми с електроподаването. Единствено в село Брестовица, община Борово, е установено прекъсване на електрозахранването около 4:30 часа тази сутрин. Предприемат се мерки за максимално бързо решаване на ситуацията, отбелязаха още от областната администрация в Русе. Няма данни за населени места без вода и телекомуникации. Ситуацията е променлива, но се следи постоянно.

На проходите „Шипка“ и Хаинбоаз вали сняг. Пътната настилка е заснежена и обработена. Това съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОУП) в Стара Загора.

Той добави, че на прохода Хаинбоаз вали по-интензивно, а температурата е минус два градуса. На другия старопланински проход е малко по-студено и температурата е минус три градуса.

И на двата прохода, които свързват северна с южна България в област Стара Загора, работят по две снегопочистващи машини.

Пътните настилки на двете магистрали „Тракия“ и „Марица“ в област Стара Загора са мокри, както и голяма част от пътните артерии в областта.

Няма въведени допълнителни ограничения за движение.

В повечето общини на област Монтана вали лек сняг, по пътищата на региона чистят 43 машини, като те са проходими при зимни условия, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление в Монтана.

В равнинната част на региона снежната покривка е 2-3 сантиметра, а в планинската – малко повече. В прохода Петрохан в Стара планина, през който преминава най-късият път от София към областите Монтана и Видин, работят четири машини. Пътят е разчистен и е проходим при съобразяване с атмосферните условия.

Температурите в региона тази нощ са били от минус 3 градуса във високите части до нула, в момента на повечето места са около нулата.

Заради техническа повреда в тежкотоварен камион, за няколко часа тази сутрин е било затруднено движението по пътя Лом-Козлодуй в района на село Ковачица в община Лом. Камионът вече е преместен и пътят е освободен, уточни дежурният.

На магистрала „Струма“ времето е по-скоро дъждовно, отколкото снежно. Сняг вали само до Студена. Пътищата се обработват, за да не се стигне до заледяване.

Проблеми заради дъжда обаче има на юг. Те са основно в Кресненското дефиле, където на места са се образували големи локви. Има опасност и от падащи камъни.

Първия тунел след Перник е без осветление, така че там шофьорите също трябва да бъдат внимателни.

От Областното пътно управление във Велико Търново информират, че в прохода Хаинбоаз има умерен снеговалеж, пътната настилка се обработва.

Трасетата в региона са проходими при зимни условия.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират към шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Планира се обработка на пътните настилки. Целта е да се осигури проходимостта на пътищата, като приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.