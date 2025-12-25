Най-четеното през февруари 2025 г.

Пред прага на 2026-а година обръщаме поглед към изминалата 2025 с темите, които най-много са развълнували читателите на Под тепето.

След Най-четените новини през януари 2025 г., днес прегледът продължава с месец февруари.

Номер едно по читателски интерес през Малък Сечко бележи новината, че мащабно строителство предстои да започне на терен в непосредствена близост до УМБАЛ „Св. Георги“. Става дума за Гигантска строителна инвестиция на 30 дка до Хирургиите.

На второ място в класацията Топ 5 за февруари 2025 година намираме дългоочакваната добра новина за любителките на безупречната визия в Пловдив, а именно вестта, че Световният гигант Sephora открива магазин в Пловдив.

Третата позиция читателите са отредили за новината, че Китайци предлагат фотоволтаици за земеделски земи край Пловдив. Става дума за иновативните панели, които са подходящи за изграждане в обработваеми земи, приспособени са и за покривни конструкции на оранжерии.

На четвърто място в класацията за февруари е вестта, че след 6 г. в Пловдив Годишните музикални награди на БГ Радио се завръщат в столицата.

Петата позиция е за новината, че Строят две еднофамилни къщи на мястото на съборените сгради на Сахат тепе. Двамата собственици на съседните имоти, решили да обединят усилия и да инвестират в изграждането на нови домове върху строените отдавна вече разрушени сгради.