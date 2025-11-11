Шофьор стреля с газов пистолет след катастрофа в Пловдив

Шофьор пренощува в полицейския арест след стрелба с газов пистолет в Пловдив. На сигнала за противообществената проява в неделя се отзовали униформени от Шесто РУ.

Според първоначалните данни, около 17 ч., на бул. „Шести септември“ лек автомобил „Рено“ ударил отзад друга кола, но вместо да изпълни задълженията си при възникналата катастрофа с материални щети, виновният водач напуснал местопроизшествието. Потърпевшият участник го последвал и настигнал до близка автомивка. Там обаче мъжът, управлявал „Рено“-то, размахал пистолет и произвел два изстрела с газови патрони. При така създалата се ситуация няма пострадали хора.

След предприетите незабавни действия извършителят – 69-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин, бил задържан за едно денонощие. Ползваното от него оръжие е иззето, назначена е експертиза за изясняване на вида и начина на придобиване. По случая е започнато бързо производство, а с постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Пловдив на мъжа е повдигнато обвинение.