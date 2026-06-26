Фискалният съвет с критики към бюджета за 2026 г.

Фискалният съвет отправи сериозни критики към проекта на държавния бюджет за 2026 година, като предупреждава, че заложените параметри крият риск за дългосрочната финансова стабилност на страната.

Според становището планираният дефицит от 5,7% от БВП надхвърля значително европейския праг от 3% и не е съпроводен с достатъчно мерки за ограничаване на публичните разходи.

Експертите посочват още, че липсват реални структурни реформи, а предвиденото намаление на разходите за персонал ще има ограничен ефект върху бюджета.

Критики има и към промените в осигурителната система. Според Фискалния съвет поетапното прехвърляне на част от осигурителните вноски към държавните служители няма да донесе реални икономии, тъй като е предвидена компенсация чрез по-високи възнаграждения.

В документа се отбелязва още, че голяма част от планираното увеличение на приходите ще дойде чрез по-високи осигурителни прагове, увеличение на максималния осигурителен доход, по-ранно повишаване на акцизите и поскъпване на винетките, което според съвета ще натовари бизнеса.

Сред основните предупреждения е и очакваното нарастване на държавния дълг, който според разчетите може да достигне над 51 млрд. евро до края на 2028 г. Според Фискалния съвет това ще увеличи разходите за лихви и ще ограничи средствата за ключови сфери като здравеопазване и образование.