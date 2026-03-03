До осем самолета в готовност за евакуация на българи от Близкия изток

До осем самолета на български авиокомпании са в готовност да извършат евакуационни полети от Близкия изток при необходимост. При нужда може да бъде използван и правителственият „Еърбъс A319“, съобщиха от Министерството на транспорта. Разговори с авиопревозвачите се водят още от края на февруари.

Според институциите към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България. Президентът Илияна Йотова е провела среща със службите и Министерството на отбраната за оценка на риска във връзка с ескалацията в региона. Основният акцент е бил готовността за извеждане на български граждани при първа възможност.

От Министерството на туризма съобщиха, че над 1000 български туристи се намират в страни от Близкия изток.

Министерството на външните работи призовава сънародниците ни в Израел, Иран, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Саудитска Арабия, Оман, Йордания и Ливан да останат на сигурни места, да не предприемат рискови пътувания през сухопътни граници и да следват указанията на местните власти.

Служебният външен министър Надежда Нейнски е участвала в извънредна видеоконферентна среща на европейските външни министри, посветена на кризата в региона. По думите ѝ приоритет остава безопасността на българските граждани и евакуационните действия. Тя е провела разговори и с представители на Турция, Египет, Обединените арабски емирства и САЩ.

Междувременно е засилено полицейското присъствие около обекти, свързани с израелско и американско присъствие, както и около летищата, съобщиха от СДВР.

Политическите реакции също не закъсняха. „Възраждане“ поиска извънредно заседание на парламента заради военната ескалация, а представители на БСП и „Алианс за права и свободи“ призоваха за дипломатическо решение и недопускане на въвличане на България в конфликта.