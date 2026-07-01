Дерменджиев: Обществото трябва да знае колко е струвала охраната на Пеевски

Информацията за охраната на политиците трябва да бъде публична, а обществото има право да знае дали тя е била необходима и какъв ресурс е струвала. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му предстои да стане ясно както колко е струвала охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски, така и кой е финансирал неговите полети и при какви условия са били осъществявани.

Според Демерджиев, когато става въпрос за публични личности, подобна информация следва да бъде достъпна, за да могат гражданите сами да си направят изводите.

От ДПС реагираха на изказването, като обявиха, че ще поискат вътрешният министър да бъде изслушан в Народното събрание. От партията определиха думите му като „клеветнически твърдения“ и настояха той да обясни на какво основание е направил публичните си изявления. Според ДПС подобни действия могат да се тълкуват като опит за натиск срещу опозиционен лидер.