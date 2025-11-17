ГрадътКриминалеНовини

Задържаха мъж, обирал жилища в Столипиново

13:57ч, понеделник, 17 ноември, 2025
След активно разследване криминалисти от Шесто РУ разкриха автор на две кражби от частни имоти на територията на пловдивския квартал „Столипиново“.

Задържаният е на 35 години, с регистрации в полицията и осъждан. Според събраните доказателства, на различни дати от началото на месеца той влязъл противозаконно в двете жилища и задигнал различни вещи, сред които въдици, музикална тонколона, електрически трион и други инструменти. Материалите по случаите са докладвани в прокуратурата. Работата за установяване на съпричастността на мъжа и към други подобни посегателства продължава.

