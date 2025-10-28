Апелативният съд – Пловдив отложи за 4 ноември делото, образувано по жалба на отстранения от длъжност кмет на община Минерални бани – Мюмюн Искендер. Причината е отсъствието на неговия адвокат Димитър Георгиев, който е изпратил в съда болничен лист.

Според представения документ юристът е в болнични от 27 до 31 октомври 2025 г., но в него не е посочено, че не може да се явява пред съдебен състав. Поради това съдът санкционира защитника с глоба в размер на 1000 лева и насрочи нова дата за разглеждане на делото.

Производството е по жалба на Мюмюн Искендер срещу решението за временното му отстраняване от длъжност като кмет на Минерални бани, постановено във връзка с водено срещу него наказателно производство.