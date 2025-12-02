Рекордно търсене на евро в края на 2025 г.

Експертите съветват за спокойствие

Близо до въвеждането на еврото в България се наблюдава рекордно търсене на валутата. Според Tavex, интересът към евро в края на 2025 г. е над 120% по-висок спрямо същия период на миналата година и с 15% над пиковото ниво от юни – най-високото, регистрирано досега.

„В момента почти няма предлагане от страна на клиентите, търсенето е едностранно. Това оказва натиск върху цените, тъй като ние също трябва да набавяме валута на по-висока цена. Съветваме потребителите да запазят спокойствие и да се възползват от регулираната и безплатна обмяна, която започва от 1 януари 2026 г.“, обяснява Макс Баклаян от Tavex.

Какво означава това за вас?

Ако решите да обменяте левове за евро сега , вероятно ще платите по-висок курс поради дисбаланса между търсене и предлагане.

От 1 януари 2026 г. Българската народна банка ще обменя левове за евро неограничено и без такса , по фиксирания курс 1,95583 лв. за 1 евро .

Търговските банки и „Български пощи" ЕАД ще предлагат обмен без такса до 30 юни 2026 г. След това може да се въведат такси за обмяна в брой.

Практически съвети за първите дни с евро

В януари 2026 г. левът и еврото ще се използват едновременно. При плащане в левове, търговците ще връщат ресто в евро. Ако нямат евро, могат да върнат рестото в левове.

За сметки и депозити не се изискват действия от страна на клиентите – всички левови банкови сметки ще бъдат автоматично конвертирани в евро от 1 януари 2026 г.

Търговецът може да откаже да приеме повече от 50 монети в левове при една трансакция.

Пример за изчисляване на рестото:

Сметка: 15 лв.

Платено с банкнота: 20 лв.

Ресто: 5 лв. → 5 ÷ 1,95583 = 2,56 евро.

„Потребителите имат достатъчно време и не е нужно да бързат. Най-изгодно и спокойно е да изчакат официалната, регулярана и безплатна обмяна от 1 януари 2026 г.“, напомня Макс Баклаян.