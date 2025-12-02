Або в Литературен салон Spirt & Spirit

Литературен фестивал „Пловдив чете“, заедно с Литературен салон Spirt & Spirit и издателство Рива, канят почитателите на съвременната литература на среща-разговор с писателя и пътешественик Або.

Събитието ще се проведе на 2 декември от 19:00 ч. в клуб „Петното на Роршах“, а водещ на разговора ще бъде Анна Лазарова.

На срещата Або ще представи новия си роман „Неадекватните“ и ще говори за опитите ни да постигнем по-добрата версия на себе си, за езиците, на които говорим и на които не се чуваме, за щастливите срещи и за иронията като средство за спасение.

За автора:

Або е преводач, писател, журналист, издател и пътешественик, живял на четири континента и посетил 40 държави. Преди „Неадекватните“ той е публикувал пътеписа Поводи за връщане и сборника с разкази Тука е така. „Неадекватните“ е първият му роман, написан първо на английски език.

Според критиката, романът предлага антиутопична перспектива, преплитайки мотиви от класики като 1984 на Оруел и Процесът на Кафка, и носи духа на „Параграф 22“, „Полет над кукувиче гнездо“ и „Стената“. Николай Петков описва творбата като „грозтескна картина на Йеронимус Бош, в която са изобразени самите учители“, където Системата е безпощадна, а опитите за бягство – невъзможни.

Срещата с Або обещава задълбочен разговор за литературата, обществото и личния избор в сложни времена.

Кога: 2 декември, 19:00 ч.

Къде: клуб „Петното на Роршах“

Водещ: Анна Лазарова