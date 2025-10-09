На 9 октомври отбелязваме Световния ден на пощите. На тази дата през 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз, който през 1947 година получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН.
На 1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. Български пощи“ е първата институция, създадена след Освобождението на страната ни. Днес е празник на близо 24 хиляди души в България, които работят в сектора на пощенските и куриерските услуги.
860 коментари
Online medicine home delivery: Umass India Pharm – top online pharmacy india
https://nyupharm.xyz/# best online canadian pharmacy
canadian pharmacy online: canadian pharmacies comparison – canada cloud pharmacy
buy antibiotics over the counter in mexico best mexican pharmacy online Unm Pharm
canadian pharmacies comparison: canadian pharmacy 24 com – canadianpharmacyworld
cheapest pharmacy canada: Nyu Pharm – canadianpharmacyworld
https://umassindiapharm.xyz/# pharmacy website india
canadian pharmacy ltd: my canadian pharmacy rx – vipps approved canadian online pharmacy
https://unmpharm.xyz/# buy from mexico pharmacy
http://umassindiapharm.com/# online pharmacy india