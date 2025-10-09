На 9 октомври отбелязваме Световния ден на пощите. На тази дата през 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз, който през 1947 година получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН.
На 1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. Български пощи“ е първата институция, създадена след Освобождението на страната ни. Днес е празник на близо 24 хиляди души в България, които работят в сектора на пощенските и куриерските услуги.
839 коментари
canadian online drugstore: onlinecanadianpharmacy – canadian neighbor pharmacy
buy prescription drugs from india: pharmacy website india – mail order pharmacy india
http://unmpharm.com/# Unm Pharm
buy from mexico pharmacy: isotretinoin from mexico – Unm Pharm
http://umassindiapharm.com/# п»їlegitimate online pharmacies india
order from mexican pharmacy online: safe mexican online pharmacy – prescription drugs mexico pharmacy
https://nyupharm.com/# canadapharmacyonline legit
Unm Pharm: prescription drugs mexico pharmacy – Unm Pharm
https://unmpharm.com/# Unm Pharm