Черен влак с „червени очи“ събуди хумора на пловдивчани

„Какво прави Дарт Вейдър на пловдивската гара?“

„Черната пантера в Пловдив!“

„Батман ли ни е на гости?“

Това са само част от подмятният по повод тестовия влак Alstom, който се нмира на Централна гара в Пловдив. Влакът Alstom Coradia Stream е в България само за тестове и сертифициране. Той не е предназначен за страната ни, а за Румъния, но ще бъде изпробван с българската железопътна инфраструктура, включително електроснабдяване, системи за сигурност и сигнализация. Такива тестове се правят редовно с новите локомотиви, доставяни у нас през последните 20 години.

България има сключен договор с компанията Alstom за доставка на 35 нови електрически мотрисни влака, които трябва да започнат да пристигат от август 2026 г. Те ще заменят остарелите влакове на БДЖ, някои от които са на над 50 години.

Новите Coradia Stream влакове са проектирани за европейския пазар, с максимална скорост от 160 км/ч и капацитет от 350 пътници. Всеки влак ще има шест вагона с нисък под, четири тоалетни (една от които – за хора с увреждания), места за велосипеди и детски колички, както и възможност за зареждане на електронни устройства.

Все още не е ясно дали всички 35 влака ще се използват от БДЖ или част от тях ще бъдат предоставени на частни железопътни оператори. От това ще зависи и оцветяването на влаковете, но е сигурно, че няма да бъдат черни. Това обаче не пречи на пловдивчани да се шегуват с „ковчези“ и „черен влак се композира“ в социалните мрежи.

Снимка: Галин Йорданов / ЖП гари и инфраструктура