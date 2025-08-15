Второ издание на „Субкултура от Пловдив“

След успешния дебют през юли (ГАЛЕРИЯ), от op34.studio на култовата улица „Отец Паисий“ канят отново на тридневна среща с независима сцена в града

След успешния дебют през юли, op34.studio отново отваря врати за „Субкултура от Пловдив“ – събитие, което събира най-активните и креативни представители на местната културна екосистема – от 19 до 21 август. В концептуалния магазин на ул. „Отец Паисий“ 34 посетителите ще могат да се потопят в уникална комбинация от музика, мърч, арт и винтидж артикули.

В рамките на трите предни дни, от 13:00 до 21:00 часа, на едно място ще бъдат представени избрани продукти и проекти на пловдивските артисти и колективи.

Сред участниците са независимият лейбъл Stereofox, групите ВЗРИВ, Delate, TDK и low-key, документалното филмово студио 7 Films Lab, както и по инициатива на OPEN ARTS Foundation и списание Нула32. Феновете на алтернативната култура ще открият още дизайнерски тениски на X-Raydio, музикални селекции от MyVinyl и Stefan Skill Kolev, както и ръчно изработен локален мърч от марките PHILLY и Dlirium Brand.

Графити артистът Ozone CMS ще бъде представен с отличен си визуален стил, който оставя следи от уличния облик на Пловдив.

„Субкултура от Пловдив“ се провежда на алтернативната улица в центъра на града, далеч от утъпканите маршрути на Капана. Събитието предлага възможност да си направите „малко парченце underground“ – било то чрез звук, образ или стил.

Дата и място:

19, 20 и 21 август

op34.studio, ул. Отец Паисий 34, Пловдив

От 13:00 до 21:00 часа

Не пропускайте възможността да подкрепите местната независима сцена и да откриете нови културни вдъхновения!