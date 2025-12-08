Откриват изложбата „Живот“ на Цветан Узунов в Пловдив

Регионален природонаучен музей – Пловдив с гордост представя временната изложба „Живот“ на пловдивския артист Цветан Узунов (TSE). Откриването ще се състои на 18 декември 2025 г. от 18:00 ч. Изложбата ще бъде достъпна до 18 януари 2026 г. в Изложбената зала на музея.

Изложбата „Живот“ представя богата колекция от монохромни и цветни картини, посветени на животните и природата. Творбите на Узунов улавят движението, силата и нежността на дивия свят – от контрастните форми на черно-бялата палитра до живите, пулсиращи цветове. Експозицията създава естествен диалог между изкуството и природата, като насърчава посетителите да се замислят за крехката връзка между човека и света около нас.

Цветан Узунов (TSE) е съвременен артист с широко творческо портфолио – от монументални произведения и стрийт арт до калиграфия, фотография и графичен дизайн. Той е автор на емблематичните подлези във Фолклорния и Античния район на Пловдив и множество други артистични проекти. Творбите му са част от частни колекции в България и чужбина, а стилът му е разпознаваем и отличителен.

„Природата е сърцето на моето творчество. Разходките из горите и планините ми дават вдъхновение и тишина, а картините ми отразяват едновременно силата и уязвимостта на живота“, споделя артистът.

„В изложбата ‘Живот’ животните не са просто образи – те са символи на една по-дълбока връзка между човека и земята, която ни напомня да забавим крачка и да усетим пулса на природата.“

Възможности за посещение на изложбата „Живот“

Откриването на изложбата ще се състои на 18 декември 2025 г., от 18:00 ч., с вход свободен за всички посетители – моментът, в който може да се насладите първи на творбите на Цветан Узунов (TSE) в уникалната атмосфера на Регионалния природонаучен музей – Пловдив.

През останалите дни изложбата ще бъде достъпна за разглеждане до 18 януари 2026 г. в Изложбената зала на музея. За да се насладите пълноценно на експозицията, е необходимо да имате билет за Експозицията на музея, който осигурява достъп както до временните, така и до постоянните експозиции.

С удоволствие ви каним да посетите изложбата и да се потопите в красивия свят на природата и изкуството, където всяко произведение разказва своята уникална история.