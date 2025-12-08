Синдикати и бизнес казаха „да“ на бюджета на ДОО

Бизнесът и синдикалните организации дадоха зелена светлина на проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2026 г., стана ясно след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

По време на обсъжданията КНСБ настояха таванът на пенсиите да бъде актуализиран от средата на следващата година. Според синдиката повишението трябва да е в същия размер, с който ще се осъвременяват пенсиите, за да не се разширява групата на хората, чиито доходи се „подрязват“ заради максималния размер.

Изчисленията, представени от Ася Гонева, показват, че без промяна близо 15 хиляди пенсионери ще останат ограничени от тавана, вместо сегашните около 8 хиляди. Ако обаче бъде направена корекция, повече от шест хиляди души ще получават реално изчисления размер на пенсиите си, докато около осем хиляди ще продължат да са под тавана, който би достигнал приблизително 1873 евро. Според разчетите на НОИ подобна мярка би изисквала допълнителни над 9 млн. евро.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви, че предложението ще бъде разгледано и вписано в план за действие:

„Когато максималният осигурителен доход расте, а таванът на пенсиите остава непроменен, възниква логичен въпрос за смисъла от по-високо осигуряване. Засегнатите не са много – под 9000 души – но проблемът е реален“, отбеляза той.

След приключване на дискусията по бюджета на ДОО, тристранният съвет продължи работа с разглеждането на проекта за държавен бюджет за 2026 г.