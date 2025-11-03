Германия предостави на Украйна системи Пейтриът

Германия предостави на Украйна две зенитно-ракетни системи „Пейтриът“ за укрепване на противовъздушната ѝ отбрана. Новината съобщи украинският президент Володимир Зеленски във „Фейсбук“, като изрази благодарност към Германия и канцлера Фридрих Мерц за „решаваща стъпка в защитата на човешки животи от руския терор“.

По думите му, постигнатите по-рано споразумения вече са изпълнени, а Киев продължава разговорите с партньорите си за допълнителни системи за защита на въздушното пространство. Зеленски подчерта, че руските въздушни удари остават основният инструмент на Кремъл във войната и че „украинската отбрана трябва да гарантира сигурност не само за страната, но и за партньорите ѝ“.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати няма да предоставят на Украйна ракети с голям обсег „Томахок“. На борда на „Еър Форс 1“ той категорично отхвърли възможността за такава помощ, като допълни, че обмисля военни действия в Нигерия с цел спиране на насилието срещу християни.