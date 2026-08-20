Пловдивски учени разработиха растителни вещества за подкрепа на метаболитното здраве

Екип от учени от Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в Пловдив и Лаборатория „Метаболомика“ към Българската академия на науките (БАН) защити с полезен модел нова комбинация от природни биоактивни вещества – маакиаин, бетулинова киселина и пиперин.

Разработката е резултат от петгодишно научно проучване, насочено към природни съединения с потенциално приложение при метаболитни нарушения и процеси, свързани със здравословното стареене.

Учените са изследвали комбинацията в предклинични експерименти с моделния организъм C. elegans, както и при гризачи. При проведените изследвания и използваните дози не са установени токсични ефекти. Следващата стъпка е клинично проучване с хора, което трябва да даде по-ясна оценка на резултатите чрез показатели, свързани с метаболитните процеси в човешкия организъм.

Изследователите подчертават, че целта не е създаването на „чудодейно“ средство, а разработването на научнообоснован подход, който да премине през необходимите етапи – от лабораторните експерименти до евентуалното му приложение.

Защо е важна комбинацията?

Метаболитните нарушения и затлъстяването са сред големите предизвикателства пред общественото здраве. Зад тях стоят множество взаимосвързани процеси – промени в енергийния обмен, натрупване на липиди, нарушения в инсулиновата чувствителност, оксидативен стрес и възпалителни реакции.

Именно върху подобни механизми е насочено вниманието на пловдивския научен екип. Идеята е трите природни съединения да бъдат комбинирани така, че да постигнат синергичен ефект върху метаболитната регулация.

Темата е особено актуална на фона на глобалното разпространение на затлъстяването. По данни на Световната здравна организация през 2022 г. около 2,5 милиарда възрастни са били с наднормено тегло, а приблизително един на всеки осем души в света е живял със затлъстяване. За последните десетилетия разпространението на затлъстяването се е увеличило повече от два пъти.

Прогнозите също сочат продължаващ ръст. Според World Obesity Atlas 2025 броят на възрастните със затлъстяване се очаква да достигне около 1,13 млрд. души през 2030 г. СЗО отчита и сериозен проблем при децата – около 35 милиона деца под 5 години са били с наднормено тегло през 2024 г.

От лабораторията към пазара

Една от следващите цели на екипа е да се направи пилотен пазарен трансфер на разработката под формата на хранителна добавка. Предвижда се тя да съдържа стандартизирани растителни екстракти, базирани на новата комбинация от биоактивни вещества, и да бъде предназначена за обща подкрепа на метаболитните процеси.

За производството се планира партньорство с българска компания от сектора на хранителните добавки, която вече работи както на българския, така и на международни пазари. В по-дългосрочен план учените виждат възможност за разработване и на лекарствен продукт, но това би изисквало преминаване през значително по-широк набор от изследвания и регулаторни процедури.

„Нашата цел не е да говорим за чудодейни решения, а да създаваме научнообосновани подходи, които преминават през всички необходими етапи – от лабораторията до реално приложение“, коментира проф. Милен Георгиев, ръководител на научния екип.

Според него подобен трансфер на научни разработки към реални продукти е важен за изграждането на среда, в която българските научни изследвания могат да достигат до обществото и пазара.

От страна на бизнеса Георги Филипов, собственик и управител на „Фортекс Нутрасютикалс“, посочва, че пазарът все повече търси продукти, подкрепени с научни данни. Компанията има пазари в България и близо 30 други държави.

За момента обаче разработката остава на етап предклинични изследвания, а предстои да бъде проверена и при хора. Именно тези бъдещи проучвания ще покажат дали наблюдаваните в лабораторни условия ефекти могат да бъдат потвърдени и при човека.