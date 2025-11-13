„Малък формат 2025“ в Галерия ДПХ

Галерия „ДПХ“ – Пловдив отново събира художници от цялата страна от 14 ноември до 14 декември в общата тематична изложба „Малък формат“ 2025. Официалното откриване е на 14 ноември от 18:00 ч. на адрес бул. „Цар Борис III Обединител“ №153.

Тази година в експозицията участват над сто автори от Пловдив и различни градове на България – София, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Пазарджик, Варна и други. Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив, програма „Култура“, Компонент 1 „Фестивали и значими събития“, и е част от Календара на културните събития на Община Пловдив.

Изкуство в малък формат, но с голямо значение

Проектът „Малък формат“ е замислен като пространство за разнообразие, толерантност и диалог между стилове и поколения. Изложбата насърчава свободата на творческото изразяване – от реалистичното пресъздаване на действителността до условната форма, от живопис и графика до скулптура, рисунка, фотография и съвременни експериментални форми.

Малкият формат сам по себе си е символ на интимност и достъпност – форма, която позволява на художника да работи спонтанно и да изчисти идеята си „на една ръка разстояние“. Той дава възможност за участие на повече автори и представяне на по-широк спектър от творчески търсения.

От идея до традиция

Куратори на тазгодишното издание са Даниела Стоянова и Ирина Гърдева – членове на Дружеството на пловдивските художници (ДПХ), които стоят и зад идеята за първото, миналогодишно издание на изложбата.

След успешния старт през 2024 г., „Малък формат“ 2025 вече се утвърждава като национален форум за визуални изкуства, който представя утвърдени имена редом до автори, които правят своя дебют. Част от експозицията включва и възпоменателни участия на колеги, които вече не са сред нас – жест на уважение и памет, който е сред важните мисии на ДПХ.

Каталог и бъдещи издания

Изложбата ще бъде съпътствана от печатен каталог, който ще документира авторите и произведенията и ще запази събитието в културната история на града. Автор на официалния плакат е Александър Гьошев.

Планирано е трето издание през 2026 г., с което „Малък формат“ ще се превърне в ежегодна традиция и устойчива културна сцена за срещи и обмен на идеи между творци от различни поколения и региони.

Изложба „Малък формат“ 2025

14 ноември – 14 декември 2025 г.

Галерия „ДПХ“, бул. „Цар Борис III Обединител“ 153, Пловдив

Откриване: 14 ноември, 18:00 ч.

С подкрепата на Община Пловдив, програма „Култура“