Галерия Лабиринт представя изложбата “Морска Soul”

Новата изложба на Ерна Ангелова може да бъде видяна в галерия Лабиринт. Трета поред в галерията и дългоочаквана, още със заглавието си подсказва, че ще видяното ще проникне в душите ни. В “Морска Soul” (соул – душа на англ.) ще видим повече акрилни платна и акварели от любимата художничка. В началото на есента, морето е “там, където не сме”, отразено в огледалото на градския ни дом, попило трайно в спомените и нежно галещо копнежа за бъдещата среща…Чашата кафе, мъркането на котката, пищността на цветята, слънчевите зайчета по масата – малките островчета на спокойствие и радост сред пяната на ежедневието са част от сюжетите в картините. Ето какво казва самата художничка за работата си:

“Интересуват ме моментите, в които ежедневните неща се превръщат в празник, мигът, в който прозата става поезия. Морска soul e не просто подправка, която прави живота ни вкусен, тя е самият вкус на живота – омаята по небцето ни от дълбоката му безкрайна синева”

Ерна Ангелова е филолог по образование, от много години се занимава с рисуване, предпочита акварела, обожава хартията. Родена е, живее и работи в Пловдив, а нейни картини красят домовете на ценители в най-разнообразни точки на света – Европа, Азия, Северна и Южна Америка и Австралия. Има зад гърба си над 10 самостоятелни изложби и участия в съвместни проекти в София, Пловдив, Варвара. Освен с бои, Ерна създава образи и с думи, един от авторите е на сборника “Бащите не си отиват” на издателство ICU. Въображението и е пленяващо, а тя казва, че е художник, който рисува реалността.

Заповядайте да се потопим с нейната реалност на 2-ри октомври от 18 до 20 часа в скритата галерия на Джумаята – Лабиринт!