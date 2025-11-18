Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща”, носител на многобройни престижни награди, се утвърди като едно от най-елитните културни събития в България и превърна мястото на провеждането си не само в европейска, а и в световна сцена. Във фестивалната програма – от създаването на форума през 2010 до днес – са участвали прочути музиканти и формации с бляскава кариера. „Дни на музиката в Балабановата къща“ имат и един, прераснал в мисия, приоритет – фестивалът предоставя форум за изява на млади дарования, като им осигурява рядката привилегия да музицират на една сцена с именити артисти. Осигурява им и квалификация „на място”, чрез организирането на майсторски класове, водени от видни инструменталисти и педагози.

Есенното издание на XVI Международен фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща”, което започна на 17 септември, представи отново удивителна програма, на финала на която се случиха и две знаменателни събития.

На 11 ноември на сцената на МФ “Дни на музиката в Балабановата къща” се зароди ново сценично партньорство – блестящото дуо Албена Данаилова (първата жена-концертмайстор в историята на Виенската филхармония) и Людмил Ангелов – пиано. Двамата изключителни артисти, в перфектно единомислие, споделиха с публиката безпределната красота и искреност на музиката. За своята първа сценична изява като дуо те бяха подбрали програма от най-висока класа с произведения от Моцарт, Корнголд и Щраус – и тримата композитори, които са проявили гениалността си още като деца.

На 12 ноември разтърсващата музика на „Рицарите на авангарда на XX век“ Прокофиев, Шостакович, Стравински и Шнитке отекна в душите и сърцата на публиката благодарение на майсторската интерпретация на именитите Ангелина Абаджиева (цигулка) и Борислава Танева (пиано). Финалът на вечерта прерастна в тържествена церемония, споделена с възхитената пловдивска публика – именно на сцената на фестивала двете изпълнителки бяха удостоени с наградата „Златна лира“ на СБМТД за високи постижения в изпълнителското изкуство. Отличията им бяха връчени от изтъкнатия инструменталист, педагог и общественик проф. Анастас Славчев.

МФ “Дни на музиката в Балабановата къща” е част от Културния календар на Община Пловдив и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, фондация „Музикартисимо“.