Здравко Димитров приема мотивите за напускането на Грозев

Предизвестието му изтича на 21 юни
Най-вероятно Елена Кантарева ще го замества
Кметът Здравко Димитров е уведомен пръв за решението на директора на Общински институт Старинен Пловдив да се оттегли от поста. Това коментираха за Под тепето от Пресцентъра на Общината.
Да, информиран съм и приемам мотивите му, заяви градоначалникът.
Припомняме, че Богомил Грозев обяви днес по обяд в личния си профил във Фесбук напускането на шефския стол.
Предизвестието му изтича на 21-ви юни 2021 година, уточниха от администрацията.
По тяхна информация, най-вероятно Елена Кантарева ще бъде временно изпълняващ длъжността, до обявяване на резултатите от бъдещия конкурс, за който все още се очаква одобрение на още две специалности от Министерство на културата.
Едва след това може да бъде пуснато обявление за конкурс.
13 коментари
Info slot gacor malam ini: mainkan Gate of Olympus atau Mahjong Ways di Bonaslot. Website ini anti rungkad dan aman. Promo menarik menanti anda. Kunjungi: ï»¿https://bonaslotind.us.com/# Bonaslot slot dan menangkan.
ï»¿Merhaba arkadaÅŸlar, Ã¶deme yapan casino siteleri arÄ±yorsanÄ±z, bu siteye kesinlikle gÃ¶z atÄ±n. LisanslÄ± firmalarÄ± ve fÄ±rsatlarÄ± sizin iÃ§in listeledik. GÃ¼venli oyun iÃ§in doÄŸru adres: ï»¿https://cassiteleri.us.org/# buraya tÄ±kla bol ÅŸanslar.
п»їSalamlar, siz dЙ™ keyfiyyЙ™tli kazino axtarД±rsД±nД±zsa, mЙ™slЙ™hЙ™tdir ki, Pin Up saytД±nД± yoxlayasД±nД±z. CanlД± oyunlar vЙ™ sГјrЙ™tli Г¶dЙ™niЕџlЙ™r burada mГ¶vcuddur. Д°ndi qoЕџulun vЙ™ bonus qazanД±n. Sayta keГ§mЙ™k ГјГ§Гјn link: п»їhttps://pinupaz.jp.net/# Pin-Up Casino uДџurlar hЙ™r kЙ™sЙ™!