Времето в Пловдив на 7 април 2026 г.: Динамично с повече облаци следобед

Атмосферното налягане ще се понижава и ще се доближи до средното за месеца.

Минималните температури в областта ще са между 7° и 10°, за Пловдив – около 8°.

През деня:

Облачността ще е променлива, след обяд често значителна. В района на Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици, възможни на места и в южните части на областта.

Ще духа умерен до силен и поривист западен вятър.

Температури:

Максималните ще бъдат между 19° и 23°, около Пловдив – около 22°–23°.

Планинска част (Родопи):

Облачността ще е често значителна с превалявания и гръмотевици след обяд. Ще бъде ветровито със силен северозападен вятър. Температура на 1200 м – около 11°, на 2000 м – около 4°.

Обща тенденция:

Динамично пролетно време с повече облаци следобед, локални бури около Родопите и усилване на вятъра.

