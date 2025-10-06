Времето в Пловдив на 6 октомври 2025 г.

За 6 октомври 2025 г. е издаден оранжев код за значителни валежи в Пловдивска област!

През деня в понеделник ще бъде облачно и дъждовно. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11° С. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Атмосферното налягане ще бъде значително по-ниско от средното.

След обяд в региона валежите ще се усилят. Във вечерните часове и през нощта срещу 07.10.2025 г. има опасност от възникване на поройни наводнения, предупреждават от НИМХ при БАН.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 14° С.

Снимка: Галин Тодоров