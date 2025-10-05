WSJ: Борисов предложил “Турски поток” на САЩ срещу сваляне на “Магнитски”

Бойко Борисов е видял възможност да си осигури среща с Доналд Тръмп, рекламирайки „Турски поток“ като опция за американски инвестиции – и за да поиска да се вдигнат санкциите по закона „Магнитски“, наложени на „негови близки съюзници“, съобщава ClubZ.

За това разказва американският в. „Уолстрийт джърнъл“ в материал, разглеждащ дейността на тексаския бизнесмен Гентри Бийч – дългогодишен дарител и приближен до сина на американския президент Доналд Тръмп-младши.

Изданието проследява как Бийч е представял себе си като посредник, способен да свърже американски инвеститори с енергийни проекти в различни държави, включително България.

Според материала, Бийч е проявил интерес към български енергийни активи – газопровода Balkan Stream – „Балкански поток“ (както бившият премиер Бойко Борисов и ГЕРБ наричат продължението на „Турски поток“ в България – бел.ред.) и рафинерията „Лукойл Нефтохим“ – с цел да намери американски инвеститор, като е уверявал своите контакти, че има достъп до кръга на Тръмп.

В този контекст WSJ посочва, че Бойко Борисов е видял възможност да използва американската визита за представяне на страната като партньор в енергийни проекти. Изданието цитира:

"Бившият премиер Бойко Борисов, все още най-влиятелният човек в България, видя възможност: рекламирането на газопровода и други български активи можеше да му помогне да си осигури среща с американския президент, с когото се видя през 2019 г. Наред с това Борисов търси облекчение по закона „Магнитски“ за някои от своите близки съюзници", пише изданието.

По време на обяд в София, организиран от криптокомпанията Nexo, Тръмп-младши се среща с Борисов, който „изразил уважение към баща му и извадил карта, за да обясни желанието си за американски инвестиции в тръбопровода“, съобщава WSJ:

"Борисов се присъедини към Тръмп-младши на обяд с ръководители на криптокомпанията Nexo… Той повдигна въпроса за американска инвестиция в тръбопровода, изваждайки хартиена карта, но говореше чрез преводач на претъпкана маса… Тръмп-младши бил объркан от разговора за тръбопровода и дал ясно да се разбере, че няма интерес към него."

След визитата, сред български представители се появили коментари, че Бийч е преувеличил връзките си с фамилията Тръмп и че е използвал това, за да създаде впечатление за политическа подкрепа за свои бизнес инициативи.

„Оттогава сред настоящи и бивши български представители се разпространяват слухове, че Бийч е преувеличил връзките си с Тръмп-младши.“

Кои са тези „близки съюзници“?

Един от санкционираните за корупция по международния акт „Магнитски“ българи е Делян Пеевски, чиято партия ДПС-НН в момента подкрепя управлението на ГЕРБ.

Друг е Владислав Горанов, бивш финансов министър на ГЕРБ, за когото Борисов първоначално обяви, че не познава добре, но миналата година отбеляза, че „за мен е проблем, че санкционираха Влади Горанов“, защото е „най-добрият финансов експерт“.

В материала на WSJ не се споменава Борисов да е постигнал някаква сделка с протежетата на Тръмп-младши.

Статията коментира в социалките и бившият министър председател и лидер на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков:

Като бивш премиер ме е срам да чета днес във Wall Street Journal, че Борисов е предлагал тръбите на „Турски поток“ срещу какво?! Срещу молбата му да бъдат махнати санкциите на Пеевски! Абсолютен срам за Борисов – като лидер на управляващата партия и бивш министър-председател!

А съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев констатира, че „в новините на националните телевизии нито дума по темата“.