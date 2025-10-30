Времето в Пловдив на 30 октомври 2025 г.

Слънцето изгрява в 6 ч. и 58 мин. и залязва в 17 ч. и 22 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 24 мин. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи.

В сутрешните часове на места в равнинната част от областта ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6° С.

През деня в четвъртък ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места в низината все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18° С.

Снимка: Dimitra Lefterova