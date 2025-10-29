Вицепремиерът Томислав Дончев и кметът Костадин Димитров откриха завод за авточасти в Тракия икономическа зона

Новият завод на компанията „ЗиЕс Юръп“ в Тракия икономическа зона беше официално открит днес от вицепремиера и министър на иновациите Томислав Дончев, кмета на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кмета Владимир Темелков и създателя на ТИЗ Пламен Панчев. Производствената база ще произвежда алуминиеви компоненти за автомобили и се очаква да осигури 100 работни места.

„Индустрията е в основата на всяка икономика. Сега вече произвеждаме цели изделия за автомобилния сектор, а не само сегменти“, заяви Дончев, подчертавайки успешната интеграция на България на световните пазари.

Заводът е част от Shanghai Unison Aluminium Products Co., Ltd., създадена през 1994 г., и е първата успешна китайска индустриална инвестиция в България. Компанията доставя авточасти за световни производители като Tesla, Volvo и Fiat и вече планира втора производствена база в съседство, която се очаква да заработи в началото на 2026 г.

„През последните два месеца това е третият нов завод в Тракия икономическа зона, което показва колко голям потенциал има районът за индустриални инвестиции“, коментира кметът Костадин Димитров.

Откриването на завода Новината е доказателство за развитието на индустрията в Пловдив и регионалната икономика и се смята за важен сигнал за чуждестранните инвеститори, че България предлага стабилна среда за производство и научноизследователска дейност.