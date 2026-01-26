Времето в Пловдив на 26 януари 2026 г.

В понеделник, 26 януари, в Пловдив се очаква облачно време с валежи от дъжд. Националният институт по метеорология и хидрология е обявил жълт код за област Пловдив заради очаквани по-значителни количества валежи.

Минималните температури ще бъдат между 5 и 7 градуса, а максималните – около 10–12 градуса. Вятърът ще бъде слаб до умерен, а на места са възможни краткотрайни засилвания.

Сутринта са възможни мъгли и намалена видимост, особено около водоемите в областта. Шофьорите трябва да бъдат внимателни заради мокри пътни настилки и възможни хлъзгави участъци.

През деня валежите постепенно ще отслабват, но облачността ще се задържи значителна.

Снимка: В двора на „Св. Неделя“/Dimitra Lefterova