Спомняте ли си култовата кръчма Трабанта?

В предишни текстове единственият двуезичен гид за града Lost in Plovdiv ви e разказвал предимно за централните пивници и за значението им в миналото, но днес се ви връща към едно място, което функционираше до сравнително скоро и въпреки че беше квартално – бе известно в целия Пловдив.

Трабанта се намираше на ул. Сергей Румянцев. Тази индустриална градска зона, която граничи с жп линиите, се намира на запад и на юг от Централна гара и за нея имаме отделна статия, с някои доста интересни кадри, сякаш замръзнали във времето. Култовото заведение беше известно в целия град с поставения си на покрива талисман – стар трабант, на който компания правила китара. В ранните години дори фаровете му светели в тъмното. Входът му бил закрит с маскировъчна мрежа, а до него гордо бил изрисуван жълт хипарски знак. Бил едно от онези места за почитателите на рока, които или харесваш от първо посещение и постоянно се връщаш за още, или разбираш, че не е твоето нещо и търсиш други алтернави.

До 2019 година съдържател бил Савата, а почитателите с носталгия си спомнят за прекараните там прекрасни напоителни вечери с много рокендрол, сладки приказки, качамак и бумбар. Клиентелата винаги е била с много различна възраст и препитание, но любовта към рока неизменно ги е събирала.

През лятото на 2008 година питиепродавницата претърпяла сериозен пожар и още на следващия най-верните ѝ посетители се изсипали, за да помогнат кой с каквото може за възстановяването ѝ. Половината била изпепелена, а огънят погълнал и меското возило, кацнало на покрива. Това обаче не спряло устрема на феновете и кръчмата си работела до продажбата преди 7 години.

За съжаление новият собственик решава да я превърне в сграда за живеене и не продължава развитието на идеята за една от най-култовите пивници в по-новата история под тепетата.

