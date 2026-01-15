Времето в Пловдив на 15 януари 2026 г.

На 15 януари 2026 г. времето в Пловдив ще бъде предимно слънчево с минимални температури около 1 °C и максимални до около 9 °C през деня, сочи актуалната прогноза за региона.

Очаква се да остане сухо и спокойно, с ниска вероятност за валежи, а вятърът ще бъде слаб от изток.

Условията ще бъдат подходящи за сутрешни разходки и ежедневни дейности, като се препоръчва да се носи топла дреха поради ниските сутрешни стойности на термометъра.

Типично за един от най-студените месеци в Пловдив, с температури между няколко градуса под нулата рано сутрин и между 6 и 10 °C през деня.

Снимка: Таня Костадинова