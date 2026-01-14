PIGEON express – куриерска услуга на световно ниво: локъри 24/7, модерни обекти и доставка 7 дни в седмицата

През пролетта на българския пазар стартира PIGEON express – куриерска компания, която изгражда национална мрежа от интелигентни локъри , модерни куриерски обекти и мобилни куриери. Фокусът е върху удобството на клиента, технологиите и коректното партньорство с бизнеса – така, че доставката да се случва бързо, прозрачно и в часове, които реално са удобни за хората.

Компанията заявява амбицията си да предложи съвсем различна услуга, конкурентна на световно ниво, като комбинира логистика, софтуер и партньорски модел. В основата са хората и качеството: PIGEON express привлича експерти с дългогодишен опит в логистиката и куриерските услуги, както от българския, така и от европейския пазар. Това позволява услугата да бъде изградена по модерни практики – без „наследени“ ограничения и без остарели процеси.

Компанията стартира напролет със 100% национално покритие във всички областни градове на страната – със 750+ локъра, 250 офиси и пунктове и 300+ мобилни куриери. Доставката на пратките ще бъде 24/7, като това ще е принципът и на работата на офисите и куриерите – 7 дни в седмицата. Работното време също няма да се ограничава в установените практики до 18:00 часа, тъй като анализите ни показват, че 35% от пратките се търсят след този час.

Бранд и подход: удобство, прозрачност и работещи решения

PIGEON express стъпва на ясни принципи:

Иновативност и прозрачност – клиентът има информация и контрол върху доставката.

– клиентът има информация и контрол върху доставката. Общ успех – отношенията с бизнеса и коректното отношение към всеки клиент са водещи.

– отношенията с бизнеса и коректното отношение към всеки клиент са водещи. Фокус върху удобството – услугата е съобразена с реалния ритъм на хората и онлайн търговията.

Данните от потребителското поведение са показателни: значителна част от пратките се търсят след 18:00 ч., а на пазара все още малко компании предлагат доставки в неделя и по празници. Именно тук PIGEON express позиционира една от ключовите си разлики – работа 7 дни в седмицата, включително неделя и празници.

Какво предлага PIGEON express

Услугата е организирана около три основни направления, които могат да се комбинират според нуждите на клиента и бизнеса:

1) Интелигентни локъри (Автоматична пощенска станция) – достъп 24/7

Локърите дават възможност пратките да се получават и изпращат без опашки, в избран от клиента момент, включително вечер и в неделя. Управлението е през специално създадено мобилно приложение, с автоматизирани процеси и уведомления.

Основни ползи:

Бърз достъп до пратки – получаване/изпращане без чакане.

– получаване/изпращане без чакане. Удобство 24/7 – локърите са винаги достъпни.

– локърите са винаги достъпни. Автоматизация – процесът е организиран така, че да не изисква допълнителен персонал.

– процесът е организиран така, че да не изисква допълнителен персонал. Сигурност и проследяване – информация в реално време и известия.

– информация в реално време и известия. Надежден начин за пазаруване – бързо, лесно и безопасно.

2) Офиси и пунктове – помощ на място и удобни локации

За клиентите, които предпочитат обслужване на място, PIGEON express развива офиси и пунктове в ключови населени места. Целта е достъпност, съдействие при нужда и гъвкавост при изпращане и получаване на пратки.

Ползи:

Консултации и съдействие при изпращане/получаване.

при изпращане/получаване. Леснодостъпни локации за ежедневни доставки.

за ежедневни доставки. Комбинация с локъри и мобилни куриери в една платформа.

3) Мобилни куриери – доставка до адрес, включително по празници

Мобилните куриери допълват мрежата с доставка до адрес, оптимизирана чрез маршрути и организация до последния километър. Така клиентът може да избере най-подходящия вариант – локър, офис/пункт или доставка с куриер.

Ползи:

По-бързи доставки чрез оптимизирани маршрути.

чрез оптимизирани маршрути. Гъвкав избор на време и място за доставка.

на време и място за доставка. Работа в неделя и по празници, когато това е критично за клиентите и онлайн търговците.

Предимства за крайния клиент (B2C)

PIGEON express поставя потребителското преживяване в центъра на модела:

Удобство – „бързо, лесно и близо до вас“.

– „бързо, лесно и близо до вас“. Сигурност и проследяване – видимост и контрол в реално време.

– видимост и контрол в реално време. Достъпност – локъри и обекти на ключови места, винаги наблизо.

– локъри и обекти на ключови места, винаги наблизо. По-малко стрес, повече контрол – ясни процеси, автоматизация и избор.

Какво отличава PIGEON express на пазара

Компанията обобщава отличителните си предимства в няколко направления:

Гъвкавост за клиента – получаване лично, от локър или с куриер.

– получаване лично, от локър или с куриер. Надеждност – възможност за обслужване и в неделя, и по празници.

– възможност за обслужване и в неделя, и по празници. Модерни технологии – мобилно приложение, автоматизация и проследяване в реално време.

– мобилно приложение, автоматизация и проследяване в реално време. Мрежа и достъпност – гъста система от АПС, офиси/пунктове и мобилни куриери, интегрирани в една платформа.

– гъста система от АПС, офиси/пунктове и мобилни куриери, интегрирани в една платформа. Еко и устойчивост – намаляване на емисиите чрез гъста мрежа от АПС, оптимизирани маршрути и устойчиви решения.

– намаляване на емисиите чрез гъста мрежа от АПС, оптимизирани маршрути и устойчиви решения. Ценообразуване – фокус върху достъпни тарифи и икономични доставки до АПС.

Партньорство с бизнеса: предвидимост и коректност

За търговците и корпоративните клиенти PIGEON express акцентира върху партньорски подход и ясно обслужване – от удобни локации и по-дълго работно време до проследимост и стандартизирани процеси. Компанията заявява, че отношенията с бизнеса и клиентите са ключов приоритет, включително коректно отношение към всеки ползвател на услугата.

Старт през пролетта и следващи стъпки

PIGEON express стартира ударно през пролетта с план за динамично разширяване на мрежата и услугите. Моделът обединява локъри 24/7, офиси и пунктове, мобилни куриери и технология, за да предложи доставка, която отговаря на съвременните очаквания за бързина, удобство и прозрачност.

Компанията изгражда национална мрежа във всички областни градове със 100% покритие , която достига всеки град и квартал – за да получават клиентите пратките си бързо, удобно и сигурно.

Покритие: