Времето в Пловдив на 15 септември 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 6 мин. и залязва в 19 ч. и 36 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 30 мин. Атмосферното налягане ще се повишава и до края на деня ще е значително по-високо от средното за месеца.

През деня до облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има валежи и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в планинските райони от областта. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево.

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Минималните температури ще са между 12° и 17° С. Максималните – между 22° и 25° С.

Снимка: Stanimir Petkov Photosmile