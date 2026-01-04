Видни пловдивски общественици: Йоаким Груев

Учителят на Левски става баща на българската просвета, създава Народната библиотека в Пловдив и първия български музей

Роден през 1828 г. в Копривщица, Йоаким Груев израства в будно и заможно семейство, в което книгата и знанието са висша ценност. Още от ранна възраст е възпитан в духа на родолюбието, а след завършване на образованието си избира да посвети живота си на учителската мисия. В продължение на близо три десетилетия той преподава в Копривщица, а по-късно и в Пловдивското класно училище – по онова време най-авторитетното учебно заведение в страната. Сред неговите възпитаници са едни от най-ярките имена в българската история – Васил Левски, Иван Вазов, Тодор Каблешков, Константин Стоилов и Иван Евстратиев Гешов.

Йоаким Груев остава в историята като истински новатор в областта на българското образование. Дейността му далеч надхвърля рамките на класната стая и е насочена към цялостното изграждане на модерна просветна система.

Като автор и преводач той създава десетки учебници по граматика, история, география и математика, с които полага основите на съвременното българско образование. Неговият труд „Основа за българска граматика“ се утвърждава като настолна книга за поколения учители.

Активна е и издателската му дейност – редактира и издава списания и вестници като „Летоструй“, „Наука“ и вестник „Марица“, който превръща в силна обществена трибуна за защита на българските национални интереси.

В качеството си на директор на Народното просвещение в Източна Румелия Йоаким Груев стои в основата на създаването на Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, както и на първия български музей. За него тези институции са ключови за разпространението на знанието и опазването на културната памет на народа.

Заедно с Найден Геров той е сред инициаторите за честването на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, който по негово предложение се утвърждава като общонароден празник на българската просвета и култура.

