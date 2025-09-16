Откриха мъртва жена в Гребния канал

Жена на 43 години беше намерена мъртва в Гребния канал в Пловдив тази сутрин. Сигналът е подаден на телефон 112 около 8:20 ч., съобщиха от МВР.
На място веднага са пристигнали екипи на полицията, които са извадили тялото от водата и са установили самоличността на жената.
Причините за смъртта все още не са ясни и предстои аутопсия, която да изясни обстоятелствата около трагичния инцидент.
Към момента от полицията не разкриват повече подробности.
Медийните архиви показват, че през последните 12 годините във водите на канала са намерили смъртта си поне четирима души:
- През юли 2022 г. бе намерен 32-годишен мъж, който по-късно почина в болница.
- През май 2017 г. 43-годишен мъж се удави в канала.
- Един от най-трагичните случаи е от септември 2013 г., когато 17-годишен младеж загуби живота си, след като скочи в канала, за да се разхлади.
- По-рано същата година, през май, 61-годишен мъж беше изваден мъртъв от водите.
3 коментари
Каналът е направен по най неправилния начин.Който падне в него сам трудно ще излезе.Трябва основно да се реконструира за да няма повече жертви.Общината какво чака?!
Веднага да се обявява обществена поръчка, за изграждане парапет, около водата – добре е да е двоен, с естетски вид и трайни (скъпи) материали. Може да се помисли за хипотетичния нов гребен канал – и за него едно парапетче.
Преди две години също, през зимата замръзна и се удави младо момиче, на около 22-23 години. Просто стената на канала е много хлъзгава, на практика ако паднеш вътре няма излизане. И плувец да си и здрав човек да си, сам не може да излезеш…