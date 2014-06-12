Супермени мерят сили на площада

Шампиони от 3 държави и най- коравите българи в титаничен сблъсък в Пловдив

Централният площад в Пловдив ще стане свидетел на невиждано зрелище за всички любители на нечовешката сила, воля и издръжливост – Международния „Стронгмен” турнир MUSKULI.COM. Състезанието ще се проведе на 22 юни с участието на 4 топ-състезатели по силов многобой от чужбина, включително шампионите на Украйна, Унгария и Молдова и петимата най-силни мъже на България, сред които личат имената на Стоян Тодорчев, Велизар Митов, Бойко Лишковски, както и най-силният български полицай – шампионът по силов трибой Мариян Димитров.

Състезанието в Пловдив се организира за втора поредна година от Българската федерация по силови спортове „Стронгмен” и Muskuli.com, като включва нови, зрелищни дисциплини. Наред с познатите „Камъните на Атлас”, „Фермерска разходка”, „Кобилица” и „Мъртва тяга“ с автомобил, феновете на силовите спортове ще видят за пръв път и надпревара по логлифт и другия „гвоздей” от програмата на световния Стронгмен – „Кръгът на Конан”. При него състезателите ще повдигат носеща ос, напомняща стрелката на часовник, на която ще е закачена чудовищната тежест от 350 кг. Стронгмените ще въртят тази „стрелка” в кръг, като целта е да направят колкото се може повече завъртания около оста.

Във всички останали дисциплини тежестите също са космически – метална тръба, която атлетите ще обръщат на рамене и изтласкват над главата, ще е с тегло над 140 кг., петте „Камъка на Атлас” с нарастващо тегло ще тежат от 105 до 190 кг., металните куфари за „Фермерската разходка” са по 150 кг всеки, а кобилицата за състезанието е рекордните 380 кг. Мъртвата тяга с автомобил пък този път няма да изисква максимален брой повторения, а повдигане и задържане за максимално време – зверско изпитание за сила на хвата с над 1000 кг в ръце.

Входът за зрелището от 18,00 ч. в неделя, 22 юни, е свободен, благодарение на любезната подкрепа на спонсорите на шампионата – Авточасти „КОСЕР”, Куриери RAPIDO, ХЪС ООД – Търговия и производство на метали, Финансова къща „Кристи”, SI Finance Group, „Металснаб” България, бутик DiVerso и автомивка Formula. Силата на атлетите ще поддържат вкусните ястия на ресторант-градина „Чановете” и ресторант Mundo, а за престоя, подготовката и пълноценното им възстановяване под тепетата ще се погрижи Парк Хотел Пловдив.

В рамките на турнира организаторите от БФСС-Стронгмен и Muskuli.com ще се включат в благородната инициатива за събирането на средства за възстановяването на таекуондиста Асен Асенов. 40-годишният спортист от Пловдив стана поредния пешеходец-жертва на безразсъден шофьор на пътя през октомври 2010 г. В резултат на инцидента, бащата на 2 малки деца изпадна в 2-месечна кома, от която, благодарение на лекарите, успя да излезе. Той обаче има счупвания на гръбначния стълб в областта на шията и в момента е 100% инвалид. За възстановяването му е необходима продължителна и адекватна рехабилитация, която не е по силите на неговото семейство. Средства за Асен ще се събират в каси по време на самия турнир, като желаещите да помогнат могат да се включат с дарения и по банков път:

Райфайзен Банк, BG11RZBB91551067170982