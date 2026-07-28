Препълнен Античен театър посрещна Международния фолклорен фестивал

Препълнен с публика Античен театър посрещна участниците в юбилейното 30-о издание на Международния фолклорен фестивал в Пловдив. С феерия от багри, екзотични ритми и бурни аплодисменти под лятното небе на древната сцена бе даден официалният старт на форума. В годината на своя тридесети рожден ден един от най-обичаните празници в града отново превърна Пловдив в туптящото сърце на световното фолклорно изкуство.

От 27 до 31 юли градът под тепетата диша и танцува в ритъма на фолклорните танцови традиции от три континента. Атмосферата на откриването бе изпълнена с чиста емоция, вдъхновение и дух на приятелство.

Водещите на фестивалните концерти – Михаела Савова и Емануил Синджирлиев (артисти-танцьори от Фолклорен ансамбъл „Тракия“), представиха пред публиката тазгодишните близо 200 участници от шест държави: Студентски ансамбъл към Университета „Иване Джавахишвили“ (Грузия), Фолклорен балет „Атенео Фуенте“ (Мексико), Фолклорен балет „Ритми на времето“ – Златна компания (Перу), Професионален ансамбъл „Босилек“ (Румъния), Фолклорен ансамбъл „Захумлие“ (Черна гора) и домакините от ФА „Тракия“.

Официален старт на събитието от сцената даде кметът на Община Пловдив Костадин Димитров. В своя поздрав той се обърна към артистите и публиката с думите:

„Вече 30 години този фестивал показва, че фолклорът не принадлежи само на миналото. Той е жива памет, която свързва поколенията, съхранява корените ни и ни помага да се разбираме и уважаваме взаимно. За Пловдив е чест да посрещне изключителните артисти от Грузия, Мексико, Перу, Румъния и Черна гора. Горди сме, че домакин на юбилейното издание е и нашият Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – една от най-ярките емблеми на българското фолклорно изкуство и културен посланик на страната ни по света. Пожелавам на всички участници вдъхновение, на публиката – незабравими преживявания, а на фестивала – още много десетилетия живот!“

Фестивалът се финансира и организира от Община Пловдив чрез отдел „Култура, археология и културно наследство“ и е неизменна част от Културния календар на града. Всички събития от програмата са с ВХОД СВОБОДЕН!

По повод 30-годишния юбилей екипът на отдел „Култура, археология и културно наследство“, който традиционно се занимава с цялостната организация и провеждане на събитието, се обръща с дълбока благодарност към всички, допринесли за неговото създаване и устояване във времето.

За да съществува тази пъстра фиеста вече три десетилетия, зад нея стоят усилията, визията и любовта на десетки личности. Огромна е признателността на първо място към хореографа Иван Димитров – създателя на фестивала, реализирал първото му издание с помощта на спонсори и логистиката на Община Пловдив. Дълбок поклон към паметта на Янчо Янчев („човека фестивал“ от отдел „Култура“), както и благодарности за приносът на дългогодишния началник на отдела Йохан Девлетян и неговия тогавашен екип. Специални благодарности към Кирил Велчев (изпълнителен директор на ОФ „Пловдив 2019“, неизменна част от организацията през последните 12 години), проф. Даниела Дженева и целия ФА „Тракия“, както и към всички гидове, водещи и технически екипи. Изключително важен е и приносът на кметовете на Пловдив през годините – д-р Гарабед Томасян, Спас Гърневски, д-р Иван Чомаков, Славчо Атанасов, Иван Тотев, Здравко Димитров и Костадин Димитров, които запазиха традицията жива, независимо от финансови, политически, пандемични и други предизвикателства.

Програма до края на фестивала (Вход свободен)

Празникът продължава всеки ден с дефилета по Главната улица (от „Дом Левски“ до пл. „Стефан Стамболов“) от 17:30 ч., открити концерти пред Общината от 18:00 ч. и вечерни спектакли на Античния театър от 20:00 ч.:

28 юли (вторник) | 20:00 ч. – Античен театър: „Вечер на световните ритми“ – съвместен спектакъл на чуждестранните делегации от Грузия, Мексико, Перу, Румъния и Черна гора.

29 юли (сряда) | 20:00 ч. – Античен театър: Самостоятелен концерт-спектакъл на легендарния Фолклорен ансамбъл „Тракия“. (Същата вечер съставите от Грузия, Мексико и Румъния гостуват с концерт в гр. Пещера).

30 юли (четвъртък) | 20:00 ч. – Античен театър: „Международна сцена“ – концерт на ансамблите от Грузия, Мексико и Румъния. (Съставите от Перу и Черна гора гостуват в гр. Пещера).

31 юли (петък) | 20:00 ч. – Античен театър: Гала-концерт и официално закриване – празничен финал с общ концерт на всички гостуващи държави и ФА „Тракия“.

Фотограф: Станимир Петков