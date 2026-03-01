Слънчев първи март изкара пловдивчани край Марица, видрите отново са хитът на разходката

Колонията от северната страна на реката все по-смело общува с хората, разливът се оттегля, а животът в коритото показва чисти води

Истинска пролетна картина беляза първия ден на март в Пловдив. Слънцето и високите температури изкараха стотици хора на разходка край река Марица.

След разлива от последните дни нивото на водата видимо се е оттеглило, макар и незначително. Алеите отново се изпълниха със семейства, велосипедисти и любители на дългите разходки.

А най-голямата атракция отново бяха видрите.

Колонията от северната страна на реката продължава да привлича малки и големи. Животните изглеждат все по-свикнали с човешкото присъствие, а социалното им поведение впечатлява редовните посетители.

Майките позволяват на малките си да се доближават до брега, а някои от тях дори похапват хляб, подаден от деца. Сцените предизвикваха усмивки и десетки снимки в социалните мрежи.

Животинският свят в коритото – от птици до видри – е ясен знак, че водите на река Марица са чисти. Активната фауна говори за добра екологична среда и възстановяващо се равновесие след последните по-високи нива.

Експертите съветват: дивите животни не бива да се хранят

Макар гледката да е трогателна, специалисти напомнят, че храненето на диви животни не е препоръчително. Видрите са хищници и естествената им храна е риба и други водни организми. Подаването на хляб може да наруши хранителните им навици и да ги направи зависими от човешко присъствие. Според еколозите най-добрият начин да се радваме на колонията е от разстояние – без да променяме естествения ѝ ритъм.