Решението е взето заради разследването за липсващи 3 млн. лева. Лекарят увери, че спешните случаи се поемат от екипа на болницата

От УСБАЛАГ „Селена“ излязоха с официална позиция, че здравното заведение работи нормално

След арестите в ръководството на АГ „Селена“ и продължаващото разследване за присвояване на около 3 милиона лева, д-р Даниел Ставрев (син на създателя на болницата д-р Ангел Ставрев) обяви, че временно преустановява медицинската си дейност в лечебното заведение. Позицията му беше публикувана вечерта на 17 декември в личните му социални мрежи.

„Към момента временно не осъществявам медицинска дейност в лечебното заведение“, написа лекарят, като подчерта, че решението е взето с цел да бъдат запазени спокойствието и качеството на медицинската грижа. По думите му, бременните пациентки и жените със спешни гинекологични състояния се поемат от утвърдения екип специалисти в болницата, а планираните операции и инвитро процедури са отложени за кратък период до нормализиране на работния ритъм.

На фона на засиленото обществено внимание, официална позиция публикува и ръководството на УСБАЛАГ „Селена“. От болницата уверяват, че лечебното заведение функционира нормално, медицинската дейност не е прекъсвана и всички отделения работят по установения график.

В изявлението се посочва още, че грижата за майките, бебетата и пациентите се осъществява в пълен обем, без компромис с качеството и сигурността, а екипите продължават да изпълняват професионалните си ангажименти с обичайната отдаденост.

От „Селена“ потвърждават, че по подадени сигнали се извършват проверки от компетентните институции, като лечебното заведение оказва пълно съдействие на разследващите органи.

Към момента няма официални актове или решения, които да установяват нарушения или да засягат дейността на болницата, се казва още в позицията.

Както „Под тепето“ вече писа, по случая е образувано досъдебно производство за кражба в особено големи размери, а сигналът е подаден от д-р Ангел Ставрев. Разследването е под наблюдението на Районна прокуратура – Пловдив и към момента се изяснява дали става дума за кражба, грабеж или друг вид престъпление.