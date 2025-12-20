Доведоха от ареста в съда собственика на болница „Селена“

Адвокатите на Николай Йорданов поискаха почивка, за да се запознаят с материалите по делото

Преди минути в Пловдивския районен съд беше доведен окован собственикът на Университетската специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология (УСБАЛАГ) „Селена“ – Николай Йорданов.

Той е обвинен в квалифицирана кражба на 3,27 млн. лева от личните спестявания на бившия управител на две от дружествата в болницата – д-р Ангел Ставрев.

Адвокатите на Йорданов – Йордан Давчев и адв. Паскалева – поискаха почивка, за да се запознаят с материалите по делото.

Йорданов е задържан с прокурорско постановление за 72 часа, а съдът ще реши дали да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Ако бъде признат за виновен, той може да получи от 3 до 15 години затвор и конфискация на имущество.

Разследването продължава, като прокуратурата вече е извършила разпити, огледи и изземвания на доказателства.

Според обвинението, парите са били отнети без съгласието на д-р Ставрев и част от тях са били преведени към трети лица.

