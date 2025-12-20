20 декември е Международният ден за човешка солидарност

Светът отбелязва Международния ден за човешка солидарност на днешната дата 20 декември. Денят е посветен на единството между хората и на общите усилия за справяне с глобалните предизвикателства. Той е обявен от Организацията на обединените нации през 2005 г. и за първи път е отбелязан официално през 2006 г.

Инициативата има за цел да насърчи идеята за „единство в многообразието“ и да подчертае ключовата роля на солидарността в борбата с бедността, социалното изключване и неравенствата, както и за постигането на Целите за устойчиво развитие.

Международният ден за човешка солидарност приканва обществото да се замисли върху въпросите какво означава солидарност в съвременния свят и как чрез сътрудничество и взаимна подкрепа може да се преодолее мизерията като социално състояние. Според ООН именно солидарността е основата, върху която могат да се изградят устойчиви решения на проблеми като глада, епидемиите, неравномерното разпределение на ресурси и заплахите за сигурността.

Денят е и напомняне, че глобалните кризи не могат да бъдат решени изолирано и че само чрез общи усилия на държави, институции и граждани е възможно да се постигне по-справедлив и устойчив свят.

