Лични спестявания са близо 3,3-те милиона лева, откраднати от касата на един от създателите на АГ болница „Селена“ д-р Ангел Ставрев. Това стана ясно на днешната пресконференция на прокуратура и полиция по повод аферата в частното здравно заведение. Обвиняем за престъплението е собственикът му Николай Йорданов, като той е задържан с прокурорско постановление за 72 часа.

Д-р Ставрев и Николай Йорданов били в изключително близки отношения до момента на събитията, които разтресоха най-голямата АГ болница в Южна България. Ситуацията обаче коренно се променила на 5 декември, когато собственикът на „Селена“ решава да премахне като управител д-р Ангел Ставрев от две от дружествата под шапката на компанията-майка, като за управители вписва бившата си съпруга и друг свой близък. След това Йорданов сключва договор с трима счетоводители и с охранителна фирма, а после създава две нови фирмени сметки в швейцарски франкове и евро.

„На 8 декември в пет часа сутринта обвиняемия влиза в болницата, отключва кабинета на пострадалия и се настанява в него, като поставя физическа охрана от двама души пред вратата. Поръчва да сложат сигнално-охранителна техника в кабинета, и събира трите счетоводителки в комисия, която да преброи парите в касата на пострадалия. Нея отключва с техническо средство“, разкри районният прокурор Петър Петров.

След отварянето на касата Николай Найденов заприходява парите в новооткритите банкови сметки, които нямат нищо общо с произхода на въпросните средства. От една от тези сметки в последствие се прави превод към трето лице на стойност 200 хиляди лева.

Наблюдаващият прокурор ще реши в следващите часове дали да внесе искане за взимане на най-тежката мярка „задържане под стража“ за Николай Йорданов. Ако той бъде признат за виновен го грози наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода и конфискация на имущество.

Опит да присъстват на днешния брифинг на прокуратурата направиха хора от екипа на болницата, които искаха да разберат какво се случва. Те обаче не бяха допуснати до пресконференцията.