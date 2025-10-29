Протести и напрежение около завода за барут във ВМЗ

Новината за съвместния проект между германския оръжеен гигант Rheinmetall и държавното ВМЗ – Сопот предизвика напрежение в Карлово. Двете компании подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси на стойност близо 1 млрд. евро – най-голямата индустриална инвестиция на зелено в България от началото на прехода.

Местни жители и представители на партия „Величие“ обаче реагираха остро, твърдейки, че договорът е подписан без обществено обсъждане и без решение на Общинския съвет. По думите на депутатът Мария Илиева пред журналисти в парламента, 11 общински съветници са подписали искане за отлагане на разглеждането на проекта с един месец, но върху тях се упражнява натиск да оттеглят подписите си. Те изразяват опасения за риска за околната среда и региона на Централен Балкан.

В четвъртък, 31 октомври, в Карлово ще се проведе заседание на Общинския съвет и протест на граждани и местни партии срещу проекта.