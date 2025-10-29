Иновативна безкръвна процедура спаси живот в МБАЛ „Света Каридад“ – Пловдив

В МБАЛ „Света Каридад“ – Пловдив е извършена животоспасяваща интервенция с помощта на иновативен и безкръвен метод за лечение на едно от най-опасните сърдечно-съдови заболявания – аортната дисекация. 70 годишен мъж с остра нетърпима болка в корема и гърдите е приет в кардиологично отделение, където след извършване на скенер, екипът установява наличието на остра дисекация в коремната част на аортата. В основата на това спешно състояние е разслояването (разцепването) на стената на най-големия кръвоносен съд в човешкото тяло: аортата. Нелекувано, заболяването може да прогресира до пълно разкъсване на аортната стената и до смъртен изход на пациента.

Инвазивният кардиолог д-р Димитър Мануков, съвместно със съдовият хирург доц. Наделин Николов, извършват животоспасяващата интервенция- ендоваскуларно протезиране на аортата (EVAR). Тази безкръвна, щадяща за пациента процедура, позволява запечатването на засегнатата аортна стена чрез поставянето на протеза (стент графт), като е достатъчен миниатюрен пробив (няколко милиметра) на бедрената артерия. В миналото основният метод за лечение на тази патология беше хирургическият, с извършването на отворена операция, която е изключително тежка, с продължителен период на възстановяване и с не малък риск за пациента.

Д- р Мануков допълва, че освен раздиращата болка, според мястото на аортно засягане, пациентите могат също така да изпитат недостиг на въздух и задух, или стягане в гърдите. При други пък заболяването може да се изрази със замаяност и дори припадъци.

Разбира се важно е да отбележим, че зад тези животозастрашаващи състояния стоят редица добре познати и за съжаление широко разпространени сред българската популация рискови фактори, като неконтролирано кръвно налягане, диабет, тютюнопушене и висок холестерол. Така, че комбинацията от контрол на рисковите фактори, навременната диагностика и модерните минимално инвазивни техники са решаващи за превенцията и спасяването на пациенти с подобна патология.

С това първо ендоваскуларно аортно протезиране в МБАЛ „Света Каридад“ не просто е спасен човешки живот. Това е продължение на устойчивата програма за разширяване възможностите на лечение при болни с разнообразна тежка съдова патология в здравното заведение, като по този начин сме в крак с последните достижения на съвременната медицина.