АктуалноГрадътИзбор на редактораКриминалеНовиниПод ножа

Прокуратурата проверява гавра със знаме на НАТО в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:08ч, понеделник, 19 юни, 2023
19 611 1 минута

Районна прокуратура – Пловдив се самосезира по публикации в медиите, в които се твърди, че в центъра на Пловдив е било запалено и поругано знаме на НАТО.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил проверка за извършено хулиганство. По нея ще бъдат снети обяснения от свидетели, изискани видеоклипове и др.  Извършването на проверката е разпоредено на служители от ОД на МВР –Пловдив. Срокът за приключването е едномесечен.

Активността на държавното обвинение идва след разпространено видео в Ютуб, в което Николай Ангелов се гаври с флага на НАТО. Той го влачи по Главната, чисти с него кошчетата за боклук, а на финал го запалва края новия парк в район Западен, на кръстовището на бул. „Копривщица“ и „Пещерско шосе“.

Над 5-минутното видео изобилства от ругатни, неприлични жестове и реч на омразата срещу Алианса, САЩ и Европейския съюз. Ангелов „героично“ се саморазправя със знамето с компас, символизиращ мир.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:08ч, понеделник, 19 юни, 2023
19 611 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

19 коментари

  3. п»їSalamlar, Й™gЙ™r siz etibarlД± kazino axtarД±rsД±nД±zsa, mГјtlЙ™q Pin Up saytД±nД± yoxlayasД±nД±z. CanlД± oyunlar vЙ™ rahat pul Г§Д±xarД±ЕџД± burada mГ¶vcuddur. Д°ndi qoЕџulun vЙ™ ilk depozit bonusunu gГ¶tГјrГјn. Oynamaq ГјГ§Гјn link: п»їhttps://pinupaz.jp.net/# Pin Up yГјklЙ™ uДџurlar hЙ™r kЙ™sЙ™!

    Отговор

  6. Bu sene popГјler olan casino siteleri hangileri? CevabД± platformumuzda mevcuttur. Deneme bonusu veren siteleri ve yeni adres linklerini paylaЕџД±yoruz. Hemen tД±klayД±n п»їhttps://cassiteleri.us.org/# siteyi incele kazanmaya baЕџlayД±n.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина