Прокуратурата проверява гавра със знаме на НАТО в Пловдив

Районна прокуратура – Пловдив се самосезира по публикации в медиите, в които се твърди, че в центъра на Пловдив е било запалено и поругано знаме на НАТО.
Наблюдаващият прокурор е разпоредил проверка за извършено хулиганство. По нея ще бъдат снети обяснения от свидетели, изискани видеоклипове и др. Извършването на проверката е разпоредено на служители от ОД на МВР –Пловдив. Срокът за приключването е едномесечен.
Активността на държавното обвинение идва след разпространено видео в Ютуб, в което Николай Ангелов се гаври с флага на НАТО. Той го влачи по Главната, чисти с него кошчетата за боклук, а на финал го запалва края новия парк в район Западен, на кръстовището на бул. „Копривщица“ и „Пещерско шосе“.
Над 5-минутното видео изобилства от ругатни, неприлични жестове и реч на омразата срещу Алианса, САЩ и Европейския съюз. Ангелов „героично“ се саморазправя със знамето с компас, символизиращ мир.
19 коментари
