Проектантът арх. Тодор Абаджиев: За максимум две години може да бъде завършено строителството на комплекса с технологиите, които смятаме да ползваме

Смел, но гарантирано реализуем. Така архитект Тодор Абаджиев определи проекта за нова сграда на Математическата гимназия, върху който той и екипът му работят на фаза прединвестиционно проучване.

Концепцията за изключително модерна образователна сграда от бъдещето бе представена днес в Заседателната зала на Община Пловдив от самия арх. Абаджиев, в присъствието на кмета Костадин Димитров, заместниците му с ресори образование и строителство Владимир Темелков и Хакъ Сакъбов, директора на МГ-то и бивши възпитаници на елитното школо.

Презентацията показа реалната първа стъпка по предварителното проучване и не представлява все още идейния проект, но дава ясна представа как може да изглежда новия корпус на Математическата гимназия. Разработката на проектантското студио е като мечта от друго измерение, на фона на цялата образователна инфраструктура не само в Пловдив, а и в България.

Дали и как ще бъде реализирана тя в цялост, все още е твърде рано да се каже. Към този момент Общината разполага със 7,5 млн. лв. за реализиране на амбициозната цел, които са крайно недостатъчни за достигане до финала й.

Иначе има ясни срокове и вече е проведена обществена поръчка на обща стойност 37 млн. лв., с ДДС и период на строителство между 24 и 30 месеца. По изчисление на администрацията през пролетта на идната година може да бъде направена първата копка и да стартира тежкия процес.

Арх. Абаджиев подчерта, че студиото може да бъде готово с идейния проект до края на годината, а до изготвянето на техническия да се направят първи стъпки на терен. Той изчисли, че проектът, който показа днес, може да бъде реализиран за едва 2 години, заради многото съвременни строителни технологии, на които архитектите залагат.

Концепцията е проекта да бъде разделен на 4 етапа, като към този момент има осигурени средства за старт и евентуално завършване на първия от тях. Той включва един учебен корпус с административна част и физкултурен салон. Идеята е след реализирането на първия етап, в новата сграда да бъдат прехвърлени първите 750 ученици от МГ.

Вторият етап ще включва втори учебен корпус с външни игрища, а за трети етап е планирано строителство на частите от комплекса, свързани с хранене и рекреация. На финала е последният четвърти етап – изграждането на голяма многофункционална аула, със сцена за събития, прилежащи пространства и открити части.

„Това, което видях, е изключително модерно. Смятам, че е едно добро начало, с конкретни параметри. Аз съм по-скоро оптимист„, заяви кметът Костадин Димитров.

Очаквайте подробности.