Рак на гърдата: има ли превенция?

Месецът за превенция на рака на гърдата ни напомня, че най-силното оръжие срещу болестта е знанието. Защото ранното откриване спасява животи.

По този повод разговаряхме с д-р Атанасиос Субасис, специалист от хирургичното отделение на болница „Света Каридад“, който сподели повече за профилактиката, рисковите фактори и сигналите, които не бива да бъдат пренебрегвани.

Д-р Субасис, съществува ли превенция на рака на гърдата?

За съжаление няма начин напълно да предотвратим развитието на рак на гърдата. Но това, което медицината ни дава днес, е възможността да го открием навреме – и тогава лечението е успешно в огромен процент от случаите.

Ключът е редовният скрининг. При жени под 40-годишна възраст се препоръчва ехография веднъж годишно, ако няма оплаквания. При жени над тази възраст е подходяща мамография на всеки две години, а ако има наследствена обремененост, изследването се прави всяка година.

Кои са симптомите, за които жените трябва да бъдат бдителни?

Най-честите признаци включват подуване на гърдата или част от нея, промяна в цвета или структурата на кожата, болка в гърдата или зърното, изтичане на секрет, вдлъбване на зърното, както и напипване на бучка в гърдата или под мишницата.

Дори и малка промяна не бива да се игнорира. Всяко съмнение трябва да се обсъди със специалист, защото ранната диагностика е решаваща.

Кои фактори увеличават риска от развитие на рак на гърдата?

Съществуват няколко добре установени рискови фактора. Сред тях са:

Фамилна анамнеза – ако в семейството има случаи на рак на гърдата или яйчниците.

Възраст над 50 години.

Наднормено тегло след менопауза.

Тютюнопушене и употреба на алкохол.

Предишно облъчване на гърдите.

Хормонозаместителна терапия.

Наследствени мутации в гените BRCA1 и BRCA2.

Ако във вашето семейство има подобни случаи, генетичната консултация е изключително важна. Съвременните тестове могат да определят риска и да помогнат за изграждане на индивидуален план за наблюдение и профилактика.

Какви са вашите препоръки за ежедневна превенция?

Все повече изследвания доказват, че начинът на живот оказва пряко влияние върху риска. Ето няколко полезни съвета, които може да следвате всеки ден:

Поддържайте здравословно тегло.

Движете се поне 30 минути на ден.

Хранете се балансирано – повече плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, риба, по-малко мазнини.

Ограничете алкохола и спрете цигарите.

Кърмете, ако е възможно – това естествено предпазва майката.

В отделението по хирургия на болница Света Каридад има екип от специалисти, които се занимават специализирано със заболявания на млечната жлеза. През целия месец октомври ще се се извършват безплатни профилактични прегледи след предварително записване на регистратура или на телефон: 032/396 900.

* Д-р Атанасиос Субасис е специалист хирург проктолог и мамолог в Пловдив с над 10 години опит. Специализира в оперативното лечение на доброкачествените и злокачествените заболявания на млечната жлеза и на лапароскопската хирургия (безкръвна, миниинвазивна). Извършва операции на хернии, заболявания на жлъчен мехур, тумори на стомаха и червата, премахване на доброкачествени и злокачествени образувания на тялото, ЛАЗЕРНО(Leonardo) лечение на хемороиди, фистули, фисури.Има практика с абдоминална ехография, ехография на млечните жлези, горна и долна ендоскопия.