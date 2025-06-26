АктуалноГрадътЗабравеният градКултураНовини
Почина Енчо Пиронков
Големият пловдивски художник Енчо Пиронков е починал. Творецът е роден през 1932 година и част от знаменитата пловдивска група на художници от 60-те години. Освен с монументални творби, той е известен и с множество живописни творби, част от музейни експозиции в цялата страна, а монументални творби са част от пловдивския градски пейзаж. Носител е на множество награди, свързани с работата му като художник.
Прекарва по-голямата част от живота си в Пловдив и региона, където твори. Къща-музей в Старинен Пловдив е посветена на неговото творчество. За разлика от останалите майстори от поколението от 60-те, които са завършили монументално изкуство в Художествената академия, той няма академично образование.
снимка: проф. Любомир Стойков
88 коментари
Chào anh em, ai đang tìm chỗ nạp rút nhanh để giải trí Casino thì vào ngay con hàng này. Nạp rút 1-1: Dola789. Về bờ thành công.
Hello mọi người, nếu anh em đang kiếm cổng game không bị chặn để gỡ gạc Tài Xỉu thì tham khảo địa chỉ này. Uy tín luôn: Tải Sunwin. Húp lộc đầy nhà.
Chao c? nha, n?u anh em dang ki?m c?ng game khong b? ch?n d? gi?i tri Game bai thi tham kh?o d?a ch? nay. T?c d? ban th?: bj88. Hup l?c d?y nha.
Chao c? nha, bac nao mu?n tim trang choi xanh chin d? cay cu?c Da Ga thi vao ngay d?a ch? nay. Uy tin luon: https://pacebhadrak.org.in/#. V? b? thanh cong.
Xin chào 500 anh em, người anh em nào cần chỗ nạp rút nhanh để gỡ gạc Nổ Hũ thì xem thử chỗ này. Đang có khuyến mãi: https://pacebhadrak.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Chao c? nha, ai dang tim nha cai uy tin d? choi Tai X?u thi xem th? ch? nay. Khong lo l?a d?o: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chuc anh em may m?n.
Hello mọi người, ai đang tìm chỗ nạp rút nhanh để gỡ gạc Casino thì tham khảo con hàng này. Không lo lừa đảo: https://pacebhadrak.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Xin chao 500 anh em, bac nao mu?n tim san choi d?ng c?p d? gi?i tri N? Hu d?ng b? qua ch? nay. T?c d? ban th?: https://pacebhadrak.org.in/#. V? b? thanh cong.