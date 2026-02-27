Пловдив вече е на европейската карта за градски дизайн

От какво се нуждае един град, за да има своя уникална визуална идентичност? На този въпрос от височината на своя професионален опит отговориха представители на някои от топ дизайнерските студия в Европа, работили върху брандовете на Виена, Лайпциг, Прага, Порто, Амстердам, Парма. Те бяха гости на международния форум към фестивала BRAND THE CITY, който стартира тази сутрин в Епископската базилика и ще продължи с презентации и дискусионни панели до вечерта.

Организаторите на първия у нас фестивал за градски дизайн от Punkt Studio и техните партньори в събитието от Studio Komplekt дадоха старт на мащабния форум. Управителят на Пункт Красимир Ставрев разясни на многото гости как Пловдив вече върви по стъпките на много знакови европейски градове в реализирането на мащабната цел градът да има собствен дизайн.

„Градският брандинг не е просто дизайн, той е стратегия за идентичност и начинът, по който разказваме своята история пред света. Вярвам, че обменът на опит с водещи европейски експерти днес ще ни помогне да превърнем богатото си културно наследство в устойчив двигател за бъдещото развитие на Пловдив.“, подчерта в началото на форума зам.-кметът по култура Пламен Панов.

“ Основният въпрос, който мнозина наблюдатели на тези процеси си задават, е защо да правим бранд на едно място, на един град, тъй като тук не говорим за продукт“, каза първият лектор Габор Шрайер от компанията Shaffron, създала градския дизайн на Виена, но и работила върху визията на Мета, Ютуб и много други. Отговорът на въпроса на Шрайер се оказа съвършено логичен- конкуренцията между градовете е огромна и ще става още по-голяма. Те трябва да бъдат по-привлекателни и по-разпознаваеми, а уникалната визуална идентичност е едно от големите предимства в тази конкурентна среда.

Той разказа с какво се е сблъскал с екипа си при старта на работата по създаването на визуалната идентичност на Виена- цял океан от различни разпознаваеми знаци, лога и шрифтове на над 70 градски дирекции, институти, културни средища и публични услуги. „Трябваше да направим така, че всички те да се сложат под една шапка, да се обединят зад една обща визия, с която да работят занапред, загърбвайки старата си визуална идентичност. Това не е лесен процес и да върви той трябва да приобщите към него всички“, посъветва присъстващите Габор Шрайер. Той подчерта, че работата с градската управа е ключов момент и че тя трябва да е напълно отдадена на идеята. Като даде пример с властите на Виена- пълна подкрепа към работата на Shaffron и приемственост след края й.

“ След като приключихме с разработването на идентичността на Виена, управлението на града прие стратегията и идеите ни и започна да ги развива във всичките елементи от градската система. Вече нямат нужда от нас. Те продължиха сами и се справят много добре“, допълни Габор Шрайер. Това потвърди и вторият от участниците в първия панел- Клеменс Пайер, ръководител на отдел „Градски комуникации“ – Виена. Той е двигателят за централната координация и изпълнението на всички кампании, корпоративния дизайн, управлението, развитието и позиционирането на бранда „Град Виена“.

Разбирането от страна на градската управа е бил ключовият елемент и в работата на Кристиан Ханке от edenspiekermann и екипът по създаването на визуалните идентичности на градовете Парма и Лайпциг. Той подчерта, че не само управлението на града, но и хората му, трябва да осъзнаят нуждата от единен бранд, с който да се идентифицират.

Пловдив тръгна в тази посока- новият бранд на града City of Plovdiv вече е е факт и вече повече от година бавно и постепенно започна да се припознава. Нужни обаче са много усилия в тази посока от страна на общинската администрация. Тя дава сигнали, че подкрепя силно идеята за общ градски дизайн, но трябва да работи проактивно в налагането му. Като например да направи така, че всички общински звена и институти да „минат под една визуална шапка“, както това се е случило във Виена.

До края на деня във форума ще говорят още Едуардо Айреш, основател на Studio Eduardo Aires, автор на визуалната идентичност на град Порто и правителството на Португалия, Роел Ставоринус от студио thonik, създало брандинга на Амстердам, Якуб Спурни и Михаел Долейш от Studio Najbrt, автори на идентичността на Прага и чешката държавна администрация, кмет на Лодз и член на Европейския комитет на регионите, експерт по градска трансформация Хана Здановска, Костис Карацас- основател на The Greek Foundation, работещ за културното позициониране на Гърция в международен контекст.