Пловдив се превръща в център на дебата за трансформацията на висшето образование, като събира представители на университети, институции и експерти от страната и чужбина. Националният форум се провежда под патронажа на областния управител на област Пловдив проф. д-р Христина Янчева и е на тема „Модерно висше образование чрез устойчиво финансиране за качествено обучение, академични стандарти и партньорство в институционална среда“.

В рамките на форума ще се обсъждат теми като дигитализацията на учебния процес, развитието на интердисциплинарни програми, уменията на бъдещите кадри и необходимостта университетите да отговорят по-адекватно на нуждите на пазара на труда. Акцент е поставен и върху ролята на академичните институции като двигател на регионалното развитие. Основният фокус на срещата е насочен към модернизацията на обучението, връзката с бизнеса и адаптацията към новите технологии.

Участие във форума са потвърдили министърът на образованието Красимир Вълчев, кметът на Пловдив Костадин Димитров, председателите на Национален браншови синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ проф. Лиляна Вълчева и на Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“ доц. Валери Апостолов, председателят на Сдружението на държавните висши училища и ректор на СУ „Св. Климент Охридски проф. Георги Вълчев, ректори и още 24 университета от цялата страна, представители на националните работодателски организации и Националното представителство на студентските съвети.

Изборът на Пловдив за домакин подчертава значението на града като утвърден университетски и образователен център, в който се обучават хиляди студенти от България и чужбина. Форумът дава възможност за обмен на добри практики и идеи между различни образователни модели и системи.

Очаква се дискусиите да очертаят конкретни посоки за развитие на висшето образование в следващите години, както и да стимулират по-тясното сътрудничество между университети, публични институции и бизнеса.