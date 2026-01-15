Световен ден на снега и рожден ден на Уикипедия

На 15 януари по света се отбелязват две съвременни инициативи с глобално значение – Световният ден на снега и рожденият ден на Уикипедия, които по различен начин обединяват хората чрез спорт, знание и свободен достъп до образование.

Световен ден на снега

Световният ден на снега е част от кампанията на Международната федерация по ски (FIS) „Да изведем децата на снега“. Целта ѝ е да насърчи най-малките към активен начин на живот през зимата и да събуди интереса им към зимните спортове.

По този повод в стотици зимни курорти по света се организират безплатни уроци по ски и сноуборд за деца, демонстрации по безопасност в планината, игри и състезания. Инициативата традиционно се отбелязва и в българските курорти Банско, Боровец и Пампорово. Освен върху спорта, денят акцентира и на опазването на природата и ползите от чистия планински въздух.

Рожден ден на Уикипедия

На тази дата се навършват 25 години от създаването на Уикипедия, стартирала на 15 януари 2001 г. от Джими Уейлс и Лари Сангър. Днес тя е най-големият доброволчески проект в историята, съдържащ над 60 милиона статии на повече от 300 езика.

Проектът се управлява от фондация с нестопанска цел, не съдържа реклами и се развива изцяло благодарение на доброволци. Българоезичната Уикипедия също отбелязва датата, като активни редактори често организират срещи и онлайн инициативи за подобряване на съдържанието.

Други значими събития на 15 януари

На 15 януари 2026 г. се отбелязват и 97 години от рождението на Мартин Лутър Кинг – младши, символ на борбата за граждански права и равенство. В Съединените щати датата е официален празник, посветен на социалната справедливост и човешките права.

Денят често се свързва и с теми като дигиталната свобода, правото на образование и равния достъп до знание – ценности, които продължават да бъдат актуални и днес.

Илюстрация: Giulia Forsythe/ източник blog.wikimedia.bg